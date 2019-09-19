عبدالمهدي يغادر الى الصين على رأس وفد كبير

2019/09/19 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بغداد متوجها الى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.

ويرأس عبدالمهدي وفدا من 55 مسؤولًا كبيرًا بينهم تسعة وزراء، منهم للدفاع والداخلية والنفط، و16 محافظًا، إضافة إلى مستشارين لرئيس الوزراء.

وتتضمن الوزارة توقيع اتفاقيات للتعاون في قطاعات الأمن والصناعة والزراعة وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق والقطارات والجسور ستشكل انطلاقة لثورة اقتصادية مرتقبة في العراق.

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