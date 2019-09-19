2019/09/19 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يحرص الكثيرون على استخدام الدهانات الواقية من الشمس (صنبلوك) أثناء الصيف لتجنب التعرض لأشعتها، إلا أن دراسة حديثة كشفت خطورة هذا السلوك.

فقد أثبتت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير صارم من كريم الوقاية من الشمس.. إليك "الكمية المناسبة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير صارم من كريم الوقاية من الشمس.. إليك "الكمية المناسبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).