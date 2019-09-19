تحذير من العلماء لـ

2019/09/19 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر علماء من أن عشاق السوشي قد يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الانتشار السريع لـ"البكتيريا الخارقة" في البحر.

ووجد العلماء الذين

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