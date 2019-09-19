محافظ كربلاء يصف الدفاع عن المتجاوزين على الاراضي العامة بال “مزايدات عبثية بلا حلول”

2019/09/19 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]برر محافظ كربلاء ،نصيف الخطابي، الاربعاء، رفع تجاوزات المواطنين على الاراضي العامة ، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ( ٥٠٣ ) الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ 2003 .متحدثا عن توفير بدائل للمتضررين.

وقال الخطابي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ، إن “هناك رؤية واضحة لتوفير السكن البديل للمواطنين” .و إن “رفع التجاوزات عن الطرق ومواقع المشاريع سيقابله توفير سكن من خلال آلية فرز الذين يمتلكون قطع اراضي عن من لا يمتلكون ، وسيتم اسكان من لا يمتلكون قطعة أرض في الدور واطئة الكلفة أو المنازل الاقتصادية” التي كان “يشغلها النازحون، أو من خلال برنامج ستطلقه الحكومة المحلية لتوزيع قطع الاراضي يتم إيصال الخدمات اليها”.وأشار الخطابي إلى “وجود “مزايدات عبثية بلا حلول”، مؤكداً “امتلاكه الحلول التي تظهر كربلاء بشكل يتلاءم مع أهميتها”.

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