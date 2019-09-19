خمس متاهات

2019/09/19 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسن النواب

كل ما في الأمر

أنا طفل

يجلس في زورق

وسط الصحراء

وينتظر السراب

يتحول إلى ماء

حتى يبحر.

*

في الحرب

قُتلتُ أكثر من مرَّة

لكن الشعر

كان يركلني في قلبي

فأعود إلى الحياة.

*

كلُّما

كبرت

أصبحت طفلا.

*

رغيف الخبز

أصغر من شكل الأرض

لكنه يشبع الفقراء

أكثر من وطن محتل.

*

حين أموت

في المنفى

ويعجز الوطن

عن حمل جثتي

إلى الغاضريات

ادفنيني

يا أم اطفالي

في تربة الصلاة

لأنها من طين أرض السواد.

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