بين رقابة ورقابة!

2019/09/19 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم الحلفي

أثارت استقالة السيد علاء العلوان وزير الصحة جدلاً واسعاً، سيما بعد نشر رسالة الاستقالة التي احتوت عرضاً مكثفاً لتحديات الوضع في الوزارة واشكالات بُناها التحتية، والعراقيل التي واجهته منذ وطأت قدماه مكتبه بالوزراة، وما حققه منذ تكليفه حتى الاستقالة بأرادة قوية وتصميم للاصلاح والوقوف بوجه كل الاوضاع الشائنة.



وركز على الصعوبات التي واجهته، واشتكى من الضغوط ومن الابتزاز الذي تعرض اليه منوها بأن هناك من لا يريد للفساد في الوزارة ان يقف عند حد، بل يعمل على اعادة الفاسدين الى مواقعهم، كي يواصلوا عقد الصفقات المشبوهة والعقود الباطلة وما شابه ذلك.

واذ تعد هذه الاساليب مرفوضة وغير مقبولة ومدانة، فان دعم الخطوات الاصلاحية مهما كانت متواضعة هو مهمة نبيلة مطلوب إسنادها، سواء من قبل أعضاء مجلس النواب او من قبل النخب السياسية والاعلامية والثقافية.

ما يؤسف له هو ان الضغط يُسلّط على الوزير المهني النزيه، فيما يترك الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد ويبقون في مأمن من المتابعة والمراقبة.



لذا يجب ان لا تمنع استقالة وزير الصحة وما أثارت من تعاطف معه، من الرقابة الواعية والمدركة والصارمة لعمل الحكومة والوزارات، شرط ان تنطلق من المهنية وليس من الشخصنة وان لا تعتمد التسقيط والابتزاز والمنطلقات الطائفية او العنصرية، وتبتعد عن الاستعراضات الممجوجة التي اصبح الناس يزدرونها، والخطاب البذيء، والتشهير في وسائل الاعلام واطلاق التهم الباطلة.



فالرقابة سواء كانت إستضافة أو مساءلة او إستجوابا لها أصولها، ومكانها في مجلس النواب الملزم باتباع آليات عمله ونظامه الداخلي.



كما ان هناك هيئات ولجان النزاهة، واخيرا القضاء هو الذي يقول كلمته الفصل.

وحول تعريف الضغط وإتجاهه، هناك ضغط ايجابي يوجه الى المسؤولين من اجل تنفيذ البرنامج والوعود التي تعهدوا بتنفيذها، وايصال صوت أصحاب المطالب العادلة، ويشترط في ذلك اتباع الطرق القانونية والوسائل السلمية.

اما الضغط الذي ينطلق ويهدف الى غايات شخصية وحزبوية وطائفية، ولا يهدف الى الاصلاح والتقويم السليم، فهو من الضغوط المدانة وغير المقبولة والمرفوضة.

من جهة اخرى يتوجب تشجيع الاجرءات الفعلية للحد من الفساد والمفسدين، ودعم كل وقفة شجاعة بوجه الفوضى واشاعتها.



كما يتوجب اسناد اي خطوة من شأنها المحافظة على المال العام و اداراته بكفاءة ونزاهة وشفافية، والإشادة بشجاعة ووضوح رؤية وعلمية وعملية اي مسؤول يجهد لتنفيذ برنامجه الهادف الى تحسين تنمية قدرات البلد البشرية وحفظ كرامة المواطنين وصيانة سيادة العراق.

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