هاشم مطر - وشمٌ على خصرِكَ أيلول - الى وليد وإبراهيم وكلِّهم

2019/09/19 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاشم_مطر الى وليد وإبراهيم وكلِّهمولما صعبَ تأبينَه لمدةِ ثلاثةِ سنواتٍ، ذلك أنَّ لنا في كلِّ أيلولٍ من كلِّ عام مصابُ فآثرتُ تأبينَ وليد جمعة وإبراهيم الخياط معاً في هذه المساهمةِ وهذا النصِّ القصير.وشمٌ على خصرِكَ أيلولاكثرت المجيئَ يا أيلول..ويحميكَ بورقِكَ الأصفرِ فليمون وجوزيف وتنشدك فيروز:«ورقو الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك...ذكرني ورقو دهب مشغول ذكرني فيك»..أما......

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