طلال الربيعي - خرافة الحرية الرأسمالية (في عالمنا المعاصر)! (3)

2019/09/19 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يمكن إرجاع جذور الأزمة الحالية في العراق إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.على المحك, هو المخطط النيوليبرالي للعراق ما بعد الغزو، والذي يدافع عنه الآن في جهد منسق بين حكومة بغداد ومؤيديها الغربيين.تقول مجلة الرأسمالية العالمية, الايكونومست, ان تجربة غزو العراق هدفت الى تحقيق الحلم الرأسماليIraq s economic liberalisation, Let s all go to the yard saleIf it all works out, Ir......

