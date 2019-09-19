2019/09/19 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vq_0jvVtzVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو مواطن عراقي في تركيا يستعرض مفردات الحصة لكل عراقي هناك) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو مواطن عراقي في تركيا يستعرض مفردات الحصة لكل عراقي هناك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).