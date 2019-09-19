ما هو فاسد أصلا لا يمكن أن كون مقدسا !

2019/09/19 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

دأبت الأحزاب المسيحية الديمقراطية المحافظة ـــ أغلب

الأحيان ــ على تداول السلطة و الحكم في الدول الأوروبية ، و لها الفضل الأكبر في ترسيخ القيم الديمقراطية و الإنسانية المتمدنة جدا و الازدهار الاقتصادي و الحضاري الإنساني ، ليس من ناحية حماية حقوق الإنسان فقط و إنما على صعيد سّن قوانين و أحكام خاصة بحماية حقوق

الحيوان و النبات و الجماد أيضا !..

و عندما انفجرت فضيحة وجود شبهات علاقة مالية غامضة بين

الفاتيكان و المافيا الإيطالية و ضجت بها الصحف و باقي الوسائل الإعلامية المرئية والمقرؤة ، أو بالأحرى عند دوي فضيحة التحرش الجنسي من قبل رجال دين في بعض كنائس وأديرة ، فلم يتطوع أحد من هذه الأحزاب المسيحية ولا بعضا من أنصارها وأتباعها المؤمنين حقا ( و ليس

زيفا نقصد بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعية ـ والسنية المنافقة والمتاجرة بالدين والمذهب

) فلم ينبرِ أحد من هؤلاء بالدفاع الأعمى و الهستيري الأقصى عن الفاتيكان و قادتها ” المقدسين ” ، ولاعن رهبان قد تورطوا في مثل هذه الفضائح ، إنما تُرك الأمر للقانون ليأخذ مجراه الطبيعي في دولة المؤسسات القانونية التي لا يعلو عليها احد سواء كان ” مقدسا ” أو

ملحدا ، أو بين بين !!.



وكل ذلك حدث و يحدث بحكم الوعي الناضج والمتنور و المتفهم جيدا لمجريات الأمور من قبل غالبية المواطنين الأوروبيين ، سواء كانوا في الحكم أو خارجه ، أو في مؤسسات دينية ، و لا سيما لثقتهم بمؤسسات دولة القانون و الدستور ، و التي أمام ميزان

عدلاتها الكل سواسية وبنفس الوزن مهما كانت صفته أو درجته الوظيفية أو الاجتماعية ..

و لكون المواطن الأوروبي المتنور بوعيه الناضج يدرك جيدا

بأن أية مؤسسة ومهما كان طابعها يجب أن تخضع للتحري الجنائي و للقضاء في حالة وجود شبهات تجاوزات قانونية حولها ، و أن الإنسان وبحكم تكوينه النفسي ومهما كانت صفته وموقعه لا يمكن أن يكون معصوما ، بل هو قابل لارتكاب خطأ أم معصيةــ حسب تعبير فقهي ــ و كذلك معرّض

لزلة و كبوة بدافع من مغريات مال و سلطة أو شهوات ورغبات قهرية ، لكونه إنسانا من دم ولحم و زخم مشاعر و أحاسيس مضطرمة شهوة للجنس و حبا للمال و السلطة ، و إذا كان خطأه أو زلته هذه قد تتجاوز حدود القانون نحو جناية أو شيء من هذا القبيل ، فيجب أن يُترك أمره للقضاء

العادل والمستقل، للنظر في قضيته تلك وفقا لأدلة قاطعة أو عدمها …

إضافة إلى معرفته بأن أعمال قذف و قدح وأفتراء وتلفيق تهم

مصيرها ينتهي دائما إلى حساب و عقاب قضائيين .

لهذا و بفضل هذا الوعي الأوروبي المتنور تعامل الناس هناك

مع شبهات فضائح ـــ تمس سمعة الفاتيكان ــ بهدوء وروية و تأنِ ، فلم نشاهد مظاهرات تنديد و تهديد ولا مقالات نارية متهسترة دفاعا عن قدسية ” مقدسين ” فاسدين ..ولا عن مؤسسات ” مقدسة ”

ذلك …….

لأن المواطن الأوروبي ــ الذي بات يمتلك وعيا نقديا متقدما

يتفحص المعلومات وتطورات الأحداث الأمور جيدا قبل الاقتناع بها أو أخذها بمحمل جد و على ضوء ذلك يقررالقناعة بها أو رفضها ــ نقول إنه أصبح على دراية و إدراك عميقين من إن ما هو فاسد أصلا لا يمكن أن يكون مقدسا أبدا ، مهما ترفل بمسوح مقدسة أو تأنق بعباءة نزاهة

زاهية !.

و بالتالي فلا يندفع ــ حتى لو كان مسيحيا متدينا شديدا

ــ نحو ارتكاب حماقة دفاع عن فاسدين ومفسدين تحت ذريعة الدفاع عن ” مقدسات أو مقدسين ” زائفين و كذاّبين من لصوص نَهِمين و جشعين !..

هذا فضلا عن احترامه لذاته ، و لهويته الحضارية ، فهما

و إدراكا ووعيا بخصوص إن :

ـــ مَن يدافع عن الفاسدين ” المقدسين “أو غير المقدسين

فهو أما فاسد مثلهم أو مرتزق من أجلهم أو دفاعا عنهم ..

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