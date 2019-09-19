2019/09/19 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن "تشديدا كبيرا" للعقوبات على إيران أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران.ونشر ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لقد أصدرت توجيهات لوزارة الخزانة الأميركية الآن، لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير".وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات الرد على احتمال تورط إيران المباشر في الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو"، نهاية الأسبوع الماضي. وبحث وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبير، مع الرئيس ترامب ومسؤولي الأمن القومي الرئيسيين في البيت الأبيض كل الاحتمالات، فيما أوصى مسؤولون في "البنتاغون" بضرورة اتخاذ "رد صارم" على تلك الهجمات.وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الذي تقوم وزارته بدور رئيسي في تنفيذ السياسة الأميركية تجاه إيران، اعتبر أن العقوبات الأميركية "تحقق نتائج بلا شك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن "تشديدا كبيرا" للعقوبات على إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن "تشديدا كبيرا" للعقوبات على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).