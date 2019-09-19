2019/09/19 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع المصري: الجيش على قلب رجل واحد أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، أن مقاتلي القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.وشدد زكي، خلال لقائه عددا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، أن أفراد قوات الجيش المصري "على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر، وماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة".وأدار وزير الدفاع المصري حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.وقال قائد قوات الصاعقة إن "رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن"، مشيرا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات، لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

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