محمود الصباغ - يوم أيوب؛أربعاء العطاء و الشفاء

2019/09/19 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ يحتفل مشارقة المتوسط و مصر بيوم يطلقون عليه اسم أربعاء أيوب أو أربعة أيوب، ويأتي عادةً في يوم الأربعاء الذي يسبق أحد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، فيتطهروا بالماء مثلما تطهر أيوب النبي- رمز الصبر و التحمل- فتنسب التقاليد سبب شفاءه إلى اغتساله بماء البحر, على الرغم من أن عادة التطهر بالماء شديدة الصلة بالموروث السابق للإرث الديني السماوي, فقد نظر إنسان المشرق القديم ألى المياه على أنها " الأ......

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