منذر خدام - الحلقة السادسة-حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى ال كارثة

2019/09/19 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة السادسةحراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة الفصل الثانيطبيعة النظام السوري وقابليته للإصلاح6--مساهمة في نقد عقلية السلطة إن مجرد إعلان الرئيس بشار الأسد عن > التي سوف يمثلها مؤتمر حزب البعث القادم، وخصوصا، بعد الإعلان عن قرب موعد انعقاده،(انعقد في عام 2005) حتى بدأ بازار الرهانات الداخلية والخارجية، حول ما سوف يمثله هذا المؤتمر بالنسبة لسورية والسوريين، وب......

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