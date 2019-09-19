2019/09/19 | 05:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس في تعليق للسيد الرئيس علي ما جاء بمنولوجات (ممثل غاضب ..
بسبب إختلافات في الحساب مع الهيئة الهندسية)..
قال سيادته أنه (يبني دولة )..
في حين أنه يحكم كيميت ( مصر ) أقدم الدول (بمعني ملك و وزير وحكومة مركزية و أمراء مسئولين عن 20 نوم (محافظة ) في الدلتا و 22 بالصعيد و نظام ضرائب عادل ..
و قانون نافذ ..
و حقوق إنسان )كيميت تاريخيا كانت متواجدة مع بداية التاريخ المكتوب سنة 4341 ق.م ..
لقد وحد ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - عندما يبني الرئيس دولة عمرها6360 سنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بسبب إختلافات في الحساب مع الهيئة الهندسية)..
قال سيادته أنه (يبني دولة )..
في حين أنه يحكم كيميت ( مصر ) أقدم الدول (بمعني ملك و وزير وحكومة مركزية و أمراء مسئولين عن 20 نوم (محافظة ) في الدلتا و 22 بالصعيد و نظام ضرائب عادل ..
و قانون نافذ ..
و حقوق إنسان )كيميت تاريخيا كانت متواجدة مع بداية التاريخ المكتوب سنة 4341 ق.م ..
لقد وحد ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - عندما يبني الرئيس دولة عمرها6360 سنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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