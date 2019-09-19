محمد حسين يونس - عندما يبني الرئيس دولة عمرها6360 سنة

2019/09/19 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس في تعليق للسيد الرئيس علي ما جاء بمنولوجات (ممثل غاضب ..بسبب إختلافات في الحساب مع الهيئة الهندسية)..قال سيادته أنه (يبني دولة )..في حين أنه يحكم كيميت ( مصر ) أقدم الدول (بمعني ملك و وزير وحكومة مركزية و أمراء مسئولين عن 20 نوم (محافظة ) في الدلتا و 22 بالصعيد و نظام ضرائب عادل ..و قانون نافذ ..و حقوق إنسان )كيميت تاريخيا كانت متواجدة مع بداية التاريخ المكتوب سنة 4341 ق.م ..لقد وحد ......

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