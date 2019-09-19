2019/09/19 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الغناء العربي يصدح بـ "مصر أجمل شيء"انتهى أمير الغناء العربي، الفنان المصري، هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من تسجيل أغنية "مصر أجمل شيء".والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بشوي سمير.وتقول كلمات الأغنية:يسألوني مصر بالنسبة لك إيهمصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليهأجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيرانصحياني الصبح بدري ولا مرة أروّح بدريفرحة أمي بنجاحي..شارعي اللي كبرت فيه.

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