2019/09/19 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YMwC_mACjXQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكلة اليوم صينية البطاطا بالكفتة تقديم الشيف اية الفتلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكلة اليوم صينية البطاطا بالكفتة تقديم الشيف اية الفتلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).