بيراميدز يضم التونسي عمر لعيوني

2019/09/19 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيراميدز يضم التونسي عمر لعيونيالقاهرة – نجح نادي بيراميدز المصري في التعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.وقال نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه نجح في ضم اللاعب صاحب الـ26 عاما، قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.وأضاف “وقّع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات”.وأكد ممدوح عيد أنه سعيد بالتعاقد مع هذا اللاعب الذي “سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه، بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات”.وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري، موضحا أن اللاعب “يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل إحداث طفرة للنادي”.وقدّم الفريق المصري حديث العهد بالدوري الممتاز موسما متميزا العام الماضي في بطولة الدوري، كما تأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر لكنه خسرها أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.وكانت صفقات اللحظات الأخيرة سمة لتعاقدات بيراميدز بعد التعاقد مع الإيفواري ويلفريد كانون وعمر لعيوني بجانب أحمد حمودي، وكان الفريق قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين؛ على رأسهم جون أنطوي وأحمد علي وإسلام عيسى وإبراهيم حسن وعبده لومالا ومحمد عطوة وطارق طه.ومن جهته أعلن نادي الجونة المنافس في الدوري المصري حصوله على خدمات أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي على سبيل البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ولعب أحمد حمدي للجونة مُعارا خلال الدور الثاني لدوري الموسم الماضي.وتعاقد الجونة مع 10 لاعبين من الأهلي سواء بالإعارة أو البيع، آخرهم أحمد حمدي بالإضافة إلى كل من محمد نجيب وعمرو السعداوي وعمر رضوان وإسلام محارب وعمرو بركات والمعارين أحمد ياسر ومحمود الجزار وباسم علي وأكرم توفيق.

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