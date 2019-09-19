2019/09/19 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو في مجلس البصرة يطالب عبد المهدي بمراقبة ما يقوم به المحافظ طالب عضو في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمراقبة ما يقوم به المحافظ اسعد العيداني.وأوضح الفارس ان" محافظ البصرة يمتلك صلاحيات واسعة بمثابة صلاحيات رئيس الوزراء خلال الاستثناءات التي منحت له مؤخراً بشأن مشروع السكن؛ لكن للأسف اهتماماته توجهت نحو قطعات أخرى على حساب هذا المشروع المهم جداً فقد اهتم بالية إحالة المشاريع بعيدا والموازنة".وأضاف" كلجنة سكن قد بادرت بأكثر من مرة بتفعيل المشاريع الاستثمارية السكنية وكذلك العمل على تخصيص الأراضي المناسبة للتوزيع على أبناء البصرة؛ لكن هناك تباطؤ من قبل المحافظ ولا توجد هناك رؤية واضحة؛ لذا نطالب عبد المهدي بمراقبة مايقوم به المحافظ".وتابع الفارس" حجم الفقر في البصرة يزداد يوماً بعد يوم بالرغم من وجود إمكانيات النفط والغاز وهناك تزايد في عدد الساكنين وجميعهم بحاجة الى سكن بنفس الوقت لا يوجد هناك تعريف واضح للفقير"، داعيا الى" وضع معايير خاصة لتحديد الأراضي السكنية وإعطاء الأولية للفقراء".واردف بالقول" اهتمامات المحافظة انصبت بالانشغال بحجم الأموال واختيار الشركات والقطعات الأخرى على حساب القطاع السكني بالتالي هناك أراضي شاسعة يمكن ان تكون جاهزة ولكن ضعف اداري حال قدما دون توفير السكن".

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