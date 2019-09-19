2019/09/19 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الحكمة: موقفنا في المعارضة ثابت ولن يتغير الا بشرطين اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض بليغ ابو كلل، أن موقف التيار ثابت في المعارضة.وقال ابو كلل في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "‏موقف الحكمة في المعارضة ثابت، ولن نشترك في الحكومة إلا بما ذكره السيد الحكيم:‏1- تغيير المعادلة السياسية الحالية لعدم نجاحها.‏2- تغيير يحصل في صناديق الإقتراع عام 2022".واضاف: "‏من يعتقد -قريبًا كان أو بعيدًا- أن هذا الأمر تكتيكي أو قابل للتغيير فهو مخطئ وواهم ولا يعرف الحكيم والحكمة!".

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