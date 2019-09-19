عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح8 _2

2019/09/19 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لأن كان نعيمة يمثل شكل وحقيقة الإنسان الذي ليس لديه ما يقوله غير كلمة نعم أولا، فإن محمد الأثول هو نموذج أخر للرجل الذي تم غلق فمه عن أي كلمة وحتى المطلوب منه أن يقولها كونه رجل مأمور على الأقل بالإجابة عن أي سؤال يراد له جوا، هو نموذج مختلف تماما، رئيس عرفاء شرطة محمد رسميا في المدينة وفي الوظيفة مكتمل اللياقة هادي مرتب يذهب ويعود بأوقاته دون أن ينبس ببنت شفه، أما محمد الأثول فهو المعروف في منطقت......

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