عبدالله أبو شرخ - لا مناص من حل الدولة الديمقراطية الواحدة !

2019/09/19 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ الادعاء بأن مملكة إسرائيل القديمة كانت شيئاً خارج الحضارة الكنعانية أمر تنفيه كل الدراسات، ثم أن إله اليهود قد منح أرض فلسطين لليهود حصراً لا يرقى لوثيقة قانونية أو سياسية.من جهة ثانية فإن التراث الفلسطيني بدءا من تحضير خبز الطابون وليس انتهاء بالميجانا والعتابا وظريف الطول، يقطع بأن الشعب الفلسطيني ليس عابراً أو طارئاً على أرض فلسطين.عند مناقشة أحقية الشعب الفلسطيني أو الشعوب اليهودية بأ......

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