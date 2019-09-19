2019/09/19 | 08:15

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متنبئ جوي يكشف عن أول موعد لأمطار الشتاء القادم

كشفت الأرصاد

الجوية، عن أول موعد لأمطار الشتاء في العراق وتوقعات

بكمياتها.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية انه "لا يوجد أي تشابه بين امطار موسم

الشتاء المقبل والموسم الماضي والاختلافات كبيرة وواضحة وهي لصالح

الموسم الماضي طبعا من ناحية الكمية والغزارة".

وأوضح ان" الموسم القادم لا يعتبر مشابها أيضا لمواسم 94 و 97 كما

يشير اليه البعض، بل أن موسم الأمطار حسب السجلات المناخية يبدأ في

العراق بعد نحو اقل من شهر من الآن، وتحديداً بعد منتصف شهر

أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مناطق الشمال وبداية تشرين الثاني

المقبل في الوسط والجنوب".

وأشار عطية الى ان" البعض ينسب توقعات تخص دول ومناطق أخرى

لأجوائنا".

واكد ان" تقلبات الاجواء ودرجات الحرارة هو امر طبيعي هذه الأيام

ودخول موسم البرودة ولبس الشتوي يكون خلال الثلث الاول او منتصف شهر

تشرين الاول عادة".

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