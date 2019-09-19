2019/09/19 | 08:15

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التعليم تكشف أجور السكن في الأقسام الداخلية وتعفي ذوي الشهداء

كشفت وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي عن أجور السكن في الاقسام الداخلية

للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "كلمة"، ان "حصلت

موافقة وزير التعليم العالي على اعتماد اجور السكن بالإقسام

الداخلية المبينة ادناه للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠: -مبلغ (١٥٠٠٠٠)

دينار لطلبة الدراسة الصباحية، مبلغ (٥٠٠٠٠٠) دينار لطلبة دراسة

التعليم الصباحي الحكومي على النفقة الخاصة وطلبة الدراسات العليا

المقبولين وفق قناة القبول العام والنفقة الخاصة وطلبة التعليم

الاهلي، مبلغ (٢٥٠٠٠٠) دينار طلبة الدراسة المسائي".

وأضاف، ان "في حالة فشل الطالب في السنة الدراسية رسوب او فصل

بالغياب او اي سبب اخر تضاعف اجور بدل السكن ويستثنى من ذلك التأجيل

لأسباب صحية، ويعفى الطلبة الاوائل في الاقسام العلمية تسلسل رقم ١

فقط وذوي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي من الدرجة الاولى قناة

القبول العام من اجور بدل السكن".

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