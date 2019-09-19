"وبالوالدين..."

2019/09/19 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنواع الأبناء "خمسة"..

١- أحدهم: لا يفعل ما يأمره به والداه، فهذا (عاقّ).

٢- والآخر: يفعل ما يؤمر به وهو كاره، فهذا (لا يُؤجر).

٣- والثالث: يفعل ما يؤمر به،

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