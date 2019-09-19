2019/09/19 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تعيد عشرات العراقيين من تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 08:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعيد عشرات العراقيين من تركيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعيد عشرات العراقيين من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).