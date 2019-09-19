الرافدين: اطلاق وجبة جديدة من السلف لـ ٣ الاف موظف

2019/09/19 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار

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