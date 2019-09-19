العثور على جثة مجهولة عليها اثار اطلاقات نارية في دهوك

2019/09/19 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك يوم الخميس عن العثور على جثة مجهولة في مركز قضاء زاخو.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان ليلة امس تم العثور على جثة شباب ولم يكن يحمل اية اوراق ثبوتية.

واضاف البيان شرطة قضاء زاخو فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان فإنه لوحظت آثار اطلاق نارية على مناطق مختلفة من الجثة.

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