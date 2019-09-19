بالصورة.. أهدى ولاية بكاملها للبغدادي فوقع في قبضة الأمن

2019/09/19 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على شخص لم تكشف هويته، بتهمة تأيده داعش الارهابي ومكاتبة زعيمه "أبو بكر البغدادي".

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المتهم كان نشر على موقع للتواصل الاجتماعي صورة التقطت في ولاية قونية التركية في 17 سبتمبر أيلول الجاري مرفقة بورقة كتبت عليها رسالة موجهة إلى البغدادي، زعيم داعش.وتعهدت الرسالة المكتوبة باللغة العربية بتقديم هدية للبغدادي عبارة عن "بشارة تتعلق بولاية قونية التركية..



ولاية قونيا!".وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولاية قونية التركية، القبض على هذا الشخص، مشيرا إلى أنه حُول إلى قسم مكافحة الإرهاب.انتهى

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