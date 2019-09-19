2019/09/19 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).