لبنان توقف مركبا يقل مهاجرين غير شرعيين في مياهها الاقليمية

2019/09/19 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني أنه اعترض مركبا قبالة الشاطئ شمال لبنان، أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه في الجيش

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