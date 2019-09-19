بومبيو يخلي مسؤولية العراق من هجوم ارامكو ويعلن: عمل حربي ايراني

2019/09/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الهجوم على المعملين التابعين لشركة “أرامكو” السعودية لم يكن من تنفيذ الحوثيين وإنما كان هجوماً إيرانياً، واصفاً الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه “عمل حربي”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، لدى وصوله إلى جدة، أن “لا إثبات” على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية.

وأكد أن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن “هذا ليس صحيحا”، مشيرا إلى أن “بصمات” إيران على الهجوم.



وقال أيضا إن “لا إثبات على أن مصدره العراق”.

وكانت المملكة العربية السعودية أوضحت، اليوم، أن الهجوم الذي استهدف، السبت، معملين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية تمّ بدعم من إيران.

وقال المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في العاصمة الرياض، إن الهجوم لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.



ولم يحدد المالكي مكانا محددا كمصدر لانطلاق الصواريخ والطائرات.

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