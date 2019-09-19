تحالف الفتح:ملف الاستهداف الصهيوني للحشد لم يغلق وننتظر وصول التحقيقات للبرلمان

2019/09/19 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان ملف الاستهداف الصهيوني للحشد الشعبي لم يغلق، حيث من المنتظر وصول نتائج التحقيقات الى لجنة الامن والدفاع لعرضهاعلى مجلس النواب لاتخاذ الاجراء المناسب ضد من قام بالاعتداء.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “القصف الذي طال الحشد الشعبي لم يتم نسيانه

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