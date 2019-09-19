2019/09/19 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط، الخميس، عن مباشرة دائرة طرق وجسور المحافظة باشرت تنفيذ خطة لاكساء الطرق الريفية في قضاء الصويرة.وقال مدير اعلام محافظة واسط ماجد العتابي في بيان تلقته وكالة صدى، إن “دائرة طرق وجسور المحافظة باشرت تنفيذ خطة لاكساء الطرق الريفية بقضاء الصويرة، وشملت طرق قرية الفداء والجماهير الثانية والطريق المؤدي الى ناحية جبلة المحاذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بخطة لاكساء الطرق الريفية في الصويرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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