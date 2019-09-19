روس آتوم تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

2019/09/19 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط خبراء مؤسسة “روس آتوم” لابتكار جهاز طبي جديد يعمل بالليزر لاستخدامه في علاج أمراض الجهاز البولي وتفتيت حصى الكلى.ووفقا لموقع المشتريات العامة الروسي، يجب على المركز النووي الفدرالي الروسي ومعهد عموم روسيا للبحوث العلمية في الفيزياء التجريبية، بناء على طلب شركة “العلوم والابتكار” التابعة لمؤسسة “روس آتوم” اختراع جهاز ليزر ليثوتربتور lithotripter من

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