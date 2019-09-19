هيئة النزاهة تضبط شبكة للجريمة المنظمة تمارس تزوير الكفالات المالية ببغداد

2019/09/19 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة، اليوم الخميس , عن ضبطها أعضاء شبكة تمارس الجريمة المنظمة في بغداد، مبينة أن الشبكة متهمة بتزوير كفالات مالية تُستخدَمُ لإطلاق سراح موقوفين مكفلين.وأفصحت المديرية عن تفاصيل ضبطها، بموجب مذكرة قضائية، رئيس وأعضاء الشبكة، بحسب بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى، أن “متابعتها ومراقبتها لتحرُّكات هذه الشبكة أفضت

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