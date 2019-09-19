2019/09/19 | 09:39

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وزير الخارجية: العراق يتطلع لزيادة مساحة تمثيله الدبلوماسيّ في عدد من الدول

أكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، تطلع العراق لزيادة مساحة

تمثيله الدبلوماسيّ في عدد من الدول.

وذكر بيان للوزارة ،ان الوزير الحكيم "بحث مع اللجنة الماليّة في

مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وعدد

من أعضائها مُوازَنة الوزارة،" مُشِيراً إلى أنّه "ينبغي أن تنظر

مُوازَنة عام2020 إلى مُتطلّبات الوزارة وبعثاتها المُنتشِرة في

العالم، ومُساهَمات العراق الدوليّة، وتقديم المزيد من الدعم لأداء

مهامّها الوطنيّة التي حددها الدستور، والبرنامج الحكومي".وأوضح الوزير الحكيم أنَّ "الوزارة، وبعثاتها تُؤدّي دوراً كبيراً

في انفتاح العراق على العالم، وترتيب الاتفاقـيّات، ومُذكّرات

التفاهم الاقتصاديّة الجالبة للاستثمار، مُعرِباً عن تطلّع الوزارة

لزيادة مساحة التمثيل الدبلوماسيّ للعراق في عدد من الدول التي لا

يُوجَد لدينا فيها تمثيل لفتح آفاق تعاون، وشراكات مُهمّة مع

الدول".انتهى

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