2019/09/19 | 09:39

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مندوب إيران : الكيان الاسرائيلي يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين

الخميس

19

أيلول

2019 :

09:28 am

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قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب،

ان الكيان الاسرائيلي يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين.واوضح غريب في كلمة له خلال اجتماع للوكالة ان هذا الكيان بماضيه

وسوابقه في السياسات الانتهازية يحاول من خلال توجيه الاتهامات لايران

، تحريف الأنظار عن ممارساته الوحشية والمعادية للإنسانية ضد الشعب

الفلسطيني وسائر دول الشرق الأوسط.

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