سفير السعودية في ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

2019/09/19 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال السفير السعودي لدى ألمانيا اليوم الخميس إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنتين من منشآت النفط السعودية مطلع الأسبوع وتلقي المملكة باللوم فيه على إيران.وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة دويتشلاند فونك: ”بالطبع كل شيء

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