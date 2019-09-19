2019/09/19 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم الخميس رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة الحاسبة احدى دوائر وزارة المالية ضمن شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل عن موقعين مختلفين في العاصمة وكالة خطوة برس.

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