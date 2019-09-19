العيداني يرد على تغريدة الصدر بشأن رفع التجاوزات في البصرة

2019/09/19 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد محافظ البصرة، اسعد العيداني، على تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بشأن رفع التجاوزات في البصرة والظلم الذي يتعرض له المواطن الفقير.وقال العيداني في بيان، إن “تغريدة السيد مقتدى الصدر لا تتقاطع مع حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة”، مبينا ان “الحملة لا تستهدف الفقراء بل واحد من اهدافها تعويض […]

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