2019/09/19 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف الخبراء من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن تناول ثمار يطلق عليها “فاكهة الراهب” يساعد على إبطاء الشيخوخة.ويفيد موقع Food News، استنادا إلى موضوع لعلماء من الصين نشرته مجلة The American Journal of Chinese Medicine، المتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، بأن تناول “فاكهة الراهب” (أرهات) التي تسمى باللغة اللاتينية Siraitia

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف فاكهة تبطئ شيخوخة الدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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