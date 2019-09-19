2019/09/19 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر خبراء أمريكيون من مشروع “العلوم والأمن العالمي” فيديو على موقع “يوتيوب” يعرضون فيه السيناريوهات المحتملة لتطور نزاع نووي بين روسيا والناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.ووضع مشروع “العلوم والأمن العالمي” Social and Global Security محاكاة لتصاعد الأعمال العدائية المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مع الأخذ في الاعتبار المواقف الواقعية للقوات النووية والأهداف وتقديرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 90 مليون ضحية في الساعات الأولى لنشوب حرب نووية محتملة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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