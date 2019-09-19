النفط يرتفع بعد أسبوع مضطرب

2019/09/19 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد اضطراب لأيام، لتهدأ الأسواق بفضل تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر أيلول في المنشآت التي أعطبتها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مطلع الأسبوع.

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