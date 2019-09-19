وزير امريكي: قلقون من توجيه ضربة لإيران ويحذر بلاده من الانجرار للحرب من قبل السعودية

2019/09/19 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

حذر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيتا، من تبعات توجيه بلاده ضربة عسكرية او قيامها بعمل عسكري ضد إيران، على خلفية الهجوم

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