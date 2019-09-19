2019/09/19 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر مسؤول في حكومة اقليم كردستان، ان رئيسي الجمهورية برهم صالح والنواب محمد الحلبوسي، سيزوران اليوم الجامعة الامريكية في محافظة دهوك لحضور

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