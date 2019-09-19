2019/09/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسابق العديد من شركات الفضاء الخاصة لتكون أول من يرسل السياح إلى خارج حدود كوكب الأرض.والآن، اتخذت “فيرجن غالاكتيك” التابعة لـ ريتشارد برانسون، خطوة كبيرة إلى الأمام في سباق السياحة الفضائية، بعد إعلانها عن “اثنين من الإنجازات الرئيسية” في تطوير طائرتها الفضائية الحديثة.واكتملت طائرة SpaceShipTwo الفضائية تقريبا، بعد أن كشف العملاق التكنولوجي أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيرجن غالاكتيك تحقق تقدما كبيرا في سباق السياحة الفضائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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