2019/09/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دراسة: المشاجرات بين الزوجين مفتاح لزواج سعيد

أظهرت دراسة

قام بها علماء الاجتماع من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة

الأمريكية، أن النزاعات تزيد من فرص الحفاظ على علاقة زوجية طويلة

ودائمة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجرى العلماء مقابلات مع

أكثر من 120 زوجًا من فئتين عمريتين (في عمر الـ30، وفي عمر الـ70

سنة فما فوق)، وكانت الفئة الأولى سعيدة معا لمدة تتجاوز التسع

سنوات، بينما الفئة الثانية كانت قد احتفلت بمرور 40 سنة على

الزواج.

وأعلن الجميع أنهم كانوا يتشاجرون، ولكنهم كانوا يحاولون أن لا

يعيروا الاهتمام للمشاكل التي يصعب حلها.



ووفقا لغالبية المشاركين

في الدراسة، تتم مناقشة وحل النزاعات الخفيفة نسبيا في المقام الأول

(مثل توزيع الواجبات وقضاء وقت الفراغ)، وفي المقام الثاني النزاعات

الأكثر تعقيدا (المشاكل الجنسية والصحية للشريك).

ووفقا للباحثين، يعد هذا النهج مهمًا من الناحية الاستراتيجية، حيث

أنه من الأسهل إيجاد حل للنزاعات البسيطة، كما أن ذلك يحسن ويزيد من

ثقة الزوجين ببعضهما البعض ويجعل من الممكن المضي في مناقشة وحل

المشاكل الأكثر حدة.

واستنتج الباحثون أن النزاعات والمشاجرات بين الأزواج حتمية حتى بين

أسعد الأزواج، والفرق هو أن الأزواج غير السعداء لا يبحثون عن مخارج

وحلول للمشاكل التي يقعون بها.

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