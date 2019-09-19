السعودية ترد رسميا على احتمال توجيه “ضربة عسكرية” إلى إيران

2019/09/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير السعودي لدى المانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ردا على الهجمات التي طالت منشآت النفط السعودية مطلع الأسبوع، والتي ألقت المملكة باللوم فيها على إيران.وقال “ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.إيران تقف وراءهم بكل تأكيد لأنها قامت ببنائها […]

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