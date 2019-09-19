الذهب مستقر.. وانخفاض النفط يعزز المخاطرة

2019/09/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب دون تغير يذكر أمس الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأميركي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش.ونزل الذهب في العقود الآجلة […]

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